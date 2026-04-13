Pepe Chedraui presenta Programa Municipal de Derechos Humanos

Para consolidar una ciudad más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui presentó el Programa Municipal de Derechos Humanos 2024–2027, una estrategia integral que articula políticas públicas con enfoque de derechos, justicia y sostenibilidad.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui resaltó que este programa es histórico, al ser el primero en su tipo y coloca al municipio como referente en la construcción de acciones de gobierno con enfoque de derechos humanos.

“Hoy en Puebla capital damos un paso firme para garantizar los derechos humanos y consolidar un servicio público que impulse el pleno desarrollo de cada poblana y poblano. Hoy damos a conocer oficialmente este programa como una ruta clara para que cada área de gobierno actúe con responsabilidad, coordinación y enfoque en las personas“, enfatizó.

Por su parte, Juan Manuel Estrada, director general de Educación en Derechos Humanos de la CNDH, subrayó el reconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a este proyecto como un instrumento histórico para actuar como instituciones por la ciudadanía.

El Programa Municipal de Derechos Humanos se impulsa como una herramienta estratégica para fortalecer la gobernanza local con enfoque de derechos humanos. 🙌🏼



Seguimos trabajando para garantizar la igualdad, la inclusión y la protección de los derechos, construyendo una ciudad… pic.twitter.com/rYT2VKTiAK — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) April 13, 2026

Durante el evento, la síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, destacó que este programa representa una decisión política de poner a las personas en el centro, además de constituir el primero en la historia del Gobierno de la Ciudad en esta materia, lo que posiciona al municipio como referente en la construcción de políticas públicas con enfoque humanista.

En este sentido, explicó que el programa se desarrolló a partir de un diagnóstico participativo que integra la voz de la ciudadanía y especialistas, y que cuenta con objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que permitirán evaluar su cumplimiento. Asimismo, subrayó que responde al mandato legal que establece la obligación de los municipios de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Por su parte, Rosa Isela Sánchez, presidenta de la CDH Puebla, destacó que este programa del Gobierno de la Ciudad permitirá fortalecer la gestión pública por una ciudad más sensible, eficaz e incluyente.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, representantes de organismos de derechos humanos, academia y sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la gobernanza local mediante acciones coordinadas que garanticen el bienestar de todas y todos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que atiendan las desigualdades y promuevan el respeto a la dignidad humana.

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