BUAP comenzará a eliminar plásticos de un solo uso en tres fases

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) implementará una política institucional de No Uso y Manejo de Plásticos y Desechables de un Solo Uso, avalada por los Comités Internos de Gestión Ambiental (CIGA) y el Comité Institucional de Sustentabilidad Ambiental. La medida se aplicará en tres fases progresivas que comenzaron en marzo de 2026 y concluirán en agosto de 2027.

La primera fase, iniciada en marzo de 2026, elimina los utensilios de plástico y unicel de un solo uso (vasos, tapas, popotes, bolsas, botellas de plástico para cualquier bebida) en eventos con menos de 100 asistentes organizados por áreas académicas y administrativas.

En agosto de 2026 comenzará la segunda fase, que sustituirá recipientes y contenedores de alimentos de plástico y unicel por materiales biodegradables o reutilizables, y eliminará las botellas de plástico para agua y otras bebidas de un solo uso en eventos con más de 100 asistentes.

La tercera fase, prevista para agosto de 2027, contempla la desaparición total de botellas de plástico para agua y otras bebidas de un solo uso dentro de todas las instalaciones universitarias.

Ariel Riva, coordinador de Gestión Ambiental de la BUAP, explicó el origen de la política: “La política de no uso de plásticos de un solo uso es una política institucional que se origina en agosto de 2019, cuando el Consejo Universitario aprueba el proyecto para la eliminación de estos plásticos. Posteriormente, se elabora el proyecto, el Comité Institucional de Sustentabilidad Ambiental aprueba el proyecto en 2023 y a partir de este año estamos ya implementando la política“.

Riva detalló los objetivos: “Lo que busca fundamentalmente la política es eliminar, primero, reducir la emisión de residuos y poder eliminar fundamentalmente aquellos plásticos que tienen una corta vida de uso“.

En cada fase se fomentará el uso de reutilizables como termos, toppers y cubiertos. La política incluye la eliminación del unicel y las botellas de plástico de un solo uso.

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