Imparten capacitación al personal del OOSL para trabajos en altura

El Gobierno de la Ciudad impartió una capacitación especializada en técnicas y maniobras de seguridad para trabajos en alturas al personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, mediante la Dirección de Protección Civil Municipal.

Esta formación estuvo dirigida a las y los trabajadores que realizan labores constantes en barrancas y vasos reguladores, espacios que por su naturaleza representan riesgos importantes y requieren protocolos específicos de actuación.

Durante la jornada, el personal recibió instrucción teórica y práctica en el uso adecuado de equipo de protección, aseguramiento, descenso y maniobras seguras, con el objetivo de prevenir accidentes y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Estas acciones reflejan la prioridad que el Gobierno de la Ciudad otorga a la seguridad laboral, promoviendo una cultura de prevención que no solo protege la vida de las y los trabajadores, sino que también fortalece la eficiencia y profesionalización del trabajo en campo.

La coordinación entre dependencias municipales permite impulsar estrategias integrales que garantizan condiciones seguras para quienes diariamente contribuyen al cuidado y mantenimiento de los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.

