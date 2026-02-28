Reconocen a ganadores de “Jóvenes Imparables” en Santo Tomás Chautla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, concluyó con éxito la convocatoria “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, edición Santo Tomás Chautla, con el compromiso de impulsar el talento, la creatividad y el desarrollo económico de las nuevas generaciones.

Esta iniciativa tuvo como objetivo brindar herramientas, capacitación y acompañamiento a las personas emprendedoras de entre 18 y 29 años, fortaleciendo sus proyectos mediante un proceso integral que incluyó recepción de propuestas, evaluación técnica, capacitación especializada y presentación final ante un comité evaluador.

Durante el proceso, las y los participantes desarrollaron y consolidaron sus ideas de negocio, reforzando conocimientos en planeación, viabilidad, creatividad y ejecución de proyectos. La etapa final consistió en la presentación y defensa de sus propuestas, donde demostraron el potencial de sus emprendimientos para generar impacto económico y social en sus comunidades.

Como resultado de este proceso, se reconoció a tres proyectos destacados, cuyos integrantes recibieron un capital semilla de 10 mil pesos cada uno, destinado exclusivamente al fortalecimiento y ejecución de sus iniciativas emprendedoras:

Primer lugar: Marisela López con “Iknimej, bordando vida” .

. Segundo lugar: Marlix Niño Beristain con “Paneka” .

. Tercer lugar: José Zaid Coatl con “Postres Quetzalcóatl”.

Este apoyo representa una oportunidad concreta para que las personas beneficiarias continúen desarrollando sus proyectos, fomentando el autoempleo, la innovación y el crecimiento económico en las juntas auxiliares.

