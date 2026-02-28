Habrá huehues en 40 colonias de Puebla este 1 de marzo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, por medio de la Secretaría General de Gobierno, informa que este domingo 1 de marzo se realizarán presentaciones de agrupaciones de huehues o danzantes en 40 colonias, como parte de esta expresión cultural y tradicional.

Las colonias que participarán en estas actividades se encuentran especificadas en la siguiente lista, donde también se indican los puntos aproximados en los que se desarrollarán las presentaciones, con el objetivo de brindar información oportuna a la ciudadanía y facilitar la organización de sus traslados:

10 de Mayo

20 de Noviembre

3 de Mayo

6 de Junio

8 de Diciembre

Adolfo López Mateos

Álamos Puebla

Amalucan

Barrio de Analco

Barrio de Xonaca

Barrio El Alto

Bosques de Manzanilla

Bosques de San Sebastián

Bosques de Santa Anita

Colombres

El Alto

El Salvador

Fuentes de Aparicio

Galaxia Bosques de Amalucan

Heroes 5 de Mayo

Humboldt

Joaquín Colombres

Junta Auxiliar La Libertad

Junta Auxiliar San Felipe Hueyotlipan

Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras

La Loma

La Marcarita

Loma Linda

Manuel Rivera Anaya

Mexico 83

Miguel Hidalgo

Parque de Los Remedios

Resurgimiento

San Antonio Abad

San Diego Manzanilla

Santa Anita

Santa Barbara

Xonaca

Xonacatepec

La dependencia exhorta a la población a anticipar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas, debido a posibles cierres parciales de vialidades en las zonas donde se llevarán a cabo las actividades, a fin de prevenir contratiempos y coadyuvar al orden, la seguridad y la convivencia armónica durante esta jornada.

Te recomendamos: