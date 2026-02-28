Habrá huehues en 40 colonias de Puebla este 1 de marzo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, por medio de la Secretaría General de Gobierno, informa que este domingo 1 de marzo se realizarán presentaciones de agrupaciones de huehues o danzantes en 40 colonias, como parte de esta expresión cultural y tradicional.
Las colonias que participarán en estas actividades se encuentran especificadas en la siguiente lista, donde también se indican los puntos aproximados en los que se desarrollarán las presentaciones, con el objetivo de brindar información oportuna a la ciudadanía y facilitar la organización de sus traslados:
- 10 de Mayo
- 20 de Noviembre
- 3 de Mayo
- 6 de Junio
- 8 de Diciembre
- Adolfo López Mateos
- Álamos Puebla
- Amalucan
- Barrio de Analco
- Barrio de Xonaca
- Barrio El Alto
- Bosques de Manzanilla
- Bosques de San Sebastián
- Bosques de Santa Anita
- Colombres
- El Alto
- El Salvador
- Fuentes de Aparicio
- Galaxia Bosques de Amalucan
- Heroes 5 de Mayo
- Humboldt
- Joaquín Colombres
- Junta Auxiliar La Libertad
- Junta Auxiliar San Felipe Hueyotlipan
- Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras
- La Loma
- La Marcarita
- Loma Linda
- Manuel Rivera Anaya
- Mexico 83
- Miguel Hidalgo
- Parque de Los Remedios
- Resurgimiento
- San Antonio Abad
- San Diego Manzanilla
- Santa Anita
- Santa Barbara
- Xonaca
- Xonacatepec
La dependencia exhorta a la población a anticipar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas, debido a posibles cierres parciales de vialidades en las zonas donde se llevarán a cabo las actividades, a fin de prevenir contratiempos y coadyuvar al orden, la seguridad y la convivencia armónica durante esta jornada.