Avanza campaña de bacheo en vialidades secundarias de Puebla

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, continúa con la ejecución de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla en vialidades secundarias que por años habían sido desatendidas.

En este sentido, la reparación oportuna de baches en colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares, así como en vialidades de uso cotidiano, es clave para la conectividad vecinal.

En atención prioritaria, se han desplegado cuadrillas de bacheo en diversos puntos de la ciudad para atender reportes ciudadanos.

A la fecha se han atendido vialidades en más de 160 colonias de la capital.

Este jueves nuestras cuadrillas de bacheo estarán trabajando en las siguientes vialidades:

Calle 1.

Calle 21 Sur.

Calle 4 Sur.

Calle Tecamachalco.

Avenida Triunfo Maderista.

Calle Rafael Serrano.

Calle 49 Norte.

Bulevar San Felipe.

Lateral de Periférico Ecológico.

Calle 9 Sur D.

Calle Nicolás Bravo.

Calle Allende.

Calle 13 Oriente.

Avenida 63 A Oriente.

Calle 63 Oriente.

Bulevar Atempan.

Calle Adolfo López Mateos.

Calle Nicolás Bravo Norte.

Antiguo Camino a La Resurrección.

Calle 46 A Norte.

Puente Federal a Tehuacán.

Calle Juan Crisóstomo Bonilla.

Calle 33 Sur.

