Puebla celebra al Ejército con carrera y exhibición militar

“Nuestra gratitud al Ejército Mexicano por la salvaguarda de la patria, por la protección al Estado de Puebla. Que quede claro, ninguna fuerza ajena a las instituciones, ningún grupo delictivo es más fuerte que el poder del pueblo uniformado”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al dar el banderazo de inicio de la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” en la explanada de la XXV Zona Militar.

Ante más de mil 500 asistentes, entre familias, integrantes del Ejército y participantes en la carrera, el gobernador reafirmó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano es fundamental para consolidar la paz social y el bienestar de las familias poblanas, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México.

En el marco del mes del Ejército y Fuerza Aérea, y con motivo del 113 aniversario del Ejército Mexicano y 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, Armenta Mier reconoció la labor de las Fuerzas Armadas como “pueblo uniformado”. “Somos un gobierno de territorio y no de escritorio, trabajamos hombro a hombro con nuestras Fuerzas Armadas para garantizar tranquilidad y desarrollo”, puntualizó.

El general de brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la Sexta Región Militar, destacó que la competencia simboliza la fortaleza, disciplina y unidad que distinguen a quienes portan el uniforme de la patria. Señaló que el deporte fomenta valores como el respeto, la constancia y el trabajo en equipo, además de fortalecer el tejido social y la proximidad entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

La jornada incluyó exhibiciones del equipo de alto rendimiento “Guerreros Águila”, integrado por 13 paracaidistas de caída libre —dos mujeres y 11 hombres—, así como módulos de servicios, actividades recreativas y espacios de convivencia familiar.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México y las Fuerzas Armadas para construir un Puebla más seguro, unido y con mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

