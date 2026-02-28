Entrega enseres a afectados por tormenta Jerry en La Ceiba

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Bienestar, inició la distribución de apoyos, principalmente enseres, a la población afectada por la tormenta Jerry, registrada en la Sierra Norte de Puebla en octubre del año pasado.

En Villa Ávila Camacho, “La Ceiba”, municipio de Xicotepec de Juárez, se entregaron 265 paquetes y 527 colchones, que benefician a un total de 792 personas.

Lo anterior se realizó con el apoyo de 366 efectivos militares, entre jefes, oficiales y personal de tropa de las Regiones Militares VI y VII, quienes utilizaron 19 vehículos militares, 5 cajas secas y 10 camiones Torton para transportar los enseres, que incluyeron estufas, refrigeradores, ventiladores, licuadoras, utensilios de cocina y colchones, entre otros productos.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado de Puebla puso en marcha un programa de empleo temporal, al que se integraron decenas de habitantes de la región con el fin de mejorar su economía familiar.

