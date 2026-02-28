San Andrés Cholula apostará por Ventanilla Digital de Inversiones

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó el inicio de los trabajos para integrar la Ventanilla Digital de Inversiones en el municipio, proyecto que contempla el estudio “Implementación de Gobernanza Digital a través de la Simplificación de Trámites en el Municipio de San Andrés Cholula”, desarrollado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su mensaje, la munícipe subrayó que la meta es facilitar el emprendimiento y eliminar barreras administrativas que históricamente han frenado proyectos productivos. Por ello, destacó que la Ventanilla Digital de Inversiones permitirá modernizar y agilizar los trámites para la construcción y apertura de negocios.

Señaló que esta herramienta contribuirá a dinamizar la actividad económica, atraer inversiones, fortalecer los negocios locales y propiciar la generación de empleos, a través de una gestión pública más eficiente y accesible para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, Jesús Gregorio Paisano, informó que la estrategia beneficiará directamente a más de 79 mil personas que conforman la población económicamente activa del municipio, al brindar mayor certeza jurídica, facilitar procesos y crear condiciones favorables de inversión. La apertura de la ventanilla está prevista para 2026 y representa un paso decisivo hacia la modernización administrativa.

El proyecto fue presentado por Manuel Gerardo Flores Romero, Coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina de la OCDE, quien explicó su alcance y destacó los resultados en más de 30 países donde se han implementado iniciativas similares.

