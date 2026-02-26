San Andrés Cholula realiza Feria Profesiográfica “Conoce tu Universidad”

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó la Feria Profesiográfica “Conoce tu Universidad”, un espacio de orientación, apoyo y acercamiento directo a las oportunidades educativas de nivel superior, como parte de las acciones en favor del bienestar y el desarrollo educativo de la juventud sanandreseña.

Durante el evento, la edil sanandreseña destacó la importancia de generar acciones que prevengan la deserción escolar y permitan a las juventudes elegir su camino profesional con información clara y acompañamiento institucional. Subrayó que invertir en educación es invertir en bienestar social, desarrollo humano y en un mejor futuro para las familias sanandreseñas.

La feria reunió a estudiantes de último semestre de bachillerato de escuelas públicas del municipio, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la oferta académica de 55 universidades de la zona metropolitana, así como los requisitos de ingreso, becas y apoyos educativos disponibles.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir un San Andrés Cholula con más oportunidades, donde la educación sea una herramienta de transformación social y un puente hacia un proyecto de vida digno.

