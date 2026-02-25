San Andrés Cholula presenta “Agenda de Género” por el 8M

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, presentó la “Agenda de Género”, una hoja de ruta integrada por acciones sustantivas que reflejan un trabajo coordinado y transversal entre las dependencias municipales, las mismas que se desarrollarán en los próximos días.

La edil señaló que esta agenda es el resultado de un ejercicio participativo y técnico construido a partir del diálogo con mujeres de colonias, juntas auxiliares, comunidades, universidades, colectivos, sector empresarial y sociedad civil, lo que permite colocar a las mujeres en el centro del desarrollo municipal.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades contempladas en la agenda, entre ellas la conferencia de la comunicadora y escritora, Pamela Cerdeira, así como la Jornada de Proximidad Social que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en la explanada de la presidencia municipal.

Cuautle Torres destacó que la seguridad constituye un eje fundamental de esta agenda, entendida desde una visión integral que abarca la autonomía económica, el acceso a la salud, la educación, la movilidad y la construcción de espacios seguros, subrayando que San Andrés Cholula se mantiene como aliado firme en la prevención y atención de la violencia contra niñas y mujeres.

Bajo ese criterio de gobierno, la munícipe instruyó a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género a crear un programa de manera transversal con diversas dependencias municipales que incluye talleres, conferencias, recuperación de espacios, una carrera, torneos deportivos y faenas comunitarias; así lo informó la secretaria, Hilda Campos Coyotl.

