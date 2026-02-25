Imparten curso con perspectiva de género en Cuautlancingo

Con el fin de fortalecer la atención institucional y mejorar la coordinación entre los municipios en la prevención y atención de la violencia de género, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla impartió en Cuautlancingo el curso “Protocolos para la atención de la violencia de género”, dirigido a servidoras y servidores públicos, en el marco del Día Naranja.

Durante su intervención, la presidenta del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Tere Alfaro, destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a nivel municipal, ya que permiten reforzar la atención institucional y acercar a las mujeres información sobre sus derechos y las herramientas disponibles para salir de situaciones de violencia.

Por su parte, la directora especializada de Género de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Nayeli Cabrera Alcalde, señaló que esta estrategia forma parte de las acciones estatales orientadas a fortalecer a los municipios en la atención de la Alerta de Violencia de Género vigente en 50 municipios de Puebla.

La capacitación fue impartida por la doctora Nubia del Carmen Vega y la psicóloga Rocío Suárez Rocha, quienes presentaron los protocolos de atención, los mecanismos de canalización de casos y la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para brindar una atención integral y oportuna.

