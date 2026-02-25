San Pedro Cholula implementa el Operativo “Pasajero Seguro”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP Puebla), implementa el Operativo “Pasajero Seguro” en distintos puntos estratégicos del municipio.

Como parte de estas acciones, elementos de la Dirección de Vialidad Municipal, Prevención del Delito y Policía Estatal realizan inspecciones aleatorias en unidades que circulan sobre el bulevar Forjadores, una de las vialidades con mayor afluencia vehicular en la región.

Las revisiones se efectúan de manera preventiva, respetando en todo momento los derechos humanos de las y los pasajeros.

El Operativo “Pasajero Seguro” se desarrolla en distintos horarios y de forma aleatoria, con el propósito de inhibir conductas delictivas, detectar la posible portación de objetos prohibidos o sustancias nocivas para la salud, y fortalecer la proximidad social, garantizando traslados seguros para las familias cholultecas.

Estas acciones responden al compromiso de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de mantener la seguridad como una prioridad permanente de su administración.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reitera que continuará implementando operativos preventivos y acciones firmes que brinden tranquilidad a las familias cholultecas.

