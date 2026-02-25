Realizarán Torneo de los Barrios de Box 2026 en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, anunció la realización del Torneo de los Barrios de Box 2026, con el firme compromiso de fortalecer el deporte y abrir más espacios de competencia para el talento local.

Este torneo arrancará el próximo sábado 25 de abril, teniendo como sede para su primera y segunda función el tradicional Parque del Carmen, un espacio emblemático para la práctica deportiva en la capital poblana.

Durante la presentación, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que la administración municipal tiene como prioridad el impulso al deporte y la activación física.

Asimismo, el funcionario municipal aseveró que el certamen contará con el aval y la sanción oficial de la Asociación Poblana de Boxeo de Aficionados A.C. (APOBA), lo que garantiza el cumplimiento de los lineamientos técnicos y deportivos establecidos, donde lo más importante es la integridad de las y los boxeadores.

Las funciones se llevarán a cabo los fines de semana y el número total de jornadas se definirá de acuerdo con la cantidad de boxeadoras y boxeadores inscritos, mientras que las sedes se irán anunciando conforme avance el torneo.

Las inscripciones serán totalmente gratuitas y estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 11 de abril. Se premiará al campeón y subcampeón de cada división, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y la constancia de quienes suban al ring.

