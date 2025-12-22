Pepe Chedraui celebra convivencia navideña con posada en Totimehuacan

El presidente municipal, Pepe Chedraui, compartió con vecinas y vecinos una jornada dedicada a niñas, niños y personas adultas mayores, en la que se reforzó el sentido de comunidad y la preservación de las tradiciones.

Durante el encuentro, se entregaron cobertores a población en situación vulnerable, con el propósito de apoyar su bienestar ante las bajas temperaturas y reducir riesgos a la salud en esta época invernal.

En su intervención, Pepe Chedraui destacó que estas celebraciones permiten generar espacios seguros de convivencia, además de incentivar la participación de la niñez en actividades lúdicas como juegos, dinámicas y la tradicional piñata.

Las y los asistentes disfrutaron de ponche, buñuelos, aguinaldos y diversas actividades recreativas que hicieron de esta posada un momento de alegría y convivencia familiar.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla continúa trabajando para acercar programas y actividades que fortalezcan el tejido social y mantengan vivas las tradiciones decembrinas en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Te recomendamos: