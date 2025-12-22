Fracasan en intento de incendio a vehículo en colonia Loma Linda

Tres hombres fueron captados por cámaras de seguridad cuando intentaban incendiar un vehículo estacionado en la colonia Loma Linda, de la capital poblana.

Los sujetos en cuestión llegaron hasta la calle 77 Oriente, entre la 2 y 4 Sur, donde rodean un vehículo tipo Golf, Volkswagen, al cual le abren el ducto de combustible e introducen un pañuelo.

Posterior a ello, uno de los responsables comenzó a grabar con su celular, mientras que el resto de los hombres intentaban incendiar el vehículo y otro cuidaba que nadie los observara.

Después de varios intentos y no lograr su cometido, uno de los involucrados arrojó una piedra contra el medallón del automóvil y todos los sujetos salen corriendo del lugar.

Estos hechos fueron documentados y expuestos para que la ciudadanía intente identificar a los responsables, quienes se cree, solo hicieron esto como parte de algún tipo de reto para redes sociales.

#Seguridad 🚓 Al fracasar en su intento de incendiarlo, tres sujetos rompieron con una piedra el medallón de un VW Golf estacionado en la colonia Loma Linda.



Uno de los compinches estaba grabando todo con un celular.



Vecinos de la zona piden dar con los responsables.



Con… pic.twitter.com/YQo4CNkzsI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 22, 2025

Te recomendamos: