Dan 66 años de prisión a dos hombres por robo y secuestro en la Puebla-Tlaxcala

Un juez federal dictó sentencia de 66 años de prisión contra Adrián A. y Pedro Felipe P. por los delitos de robo de vehículo del autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidores de señal.

Además, cada uno deberá pagar una multa de 195 mil 426 pesos.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla recibieron una alerta del 911 que reportaba el robo de un tractocamión en la autopista Tlaxcala-Puebla.

Tras ubicar la unidad, los agentes detuvieron a los dos sujetos y les aseguraron un inhibidor de señales. Al ser interrogados, los tripulantes no pudieron acreditar la propiedad del camión ni de la mercancía que transportaban.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tlaxcala. Esta instancia aportó las pruebas necesarias ante el juez, quien dictó la sentencia condenatoria después de evaluar los elementos presentados.

La #FGR obtuvo 66 años de prisión contra Adrián “N” y Pedro “N”, por delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidores de señal.

▶️ https://t.co/5ffXwp0Jxj pic.twitter.com/b6lXZ7Es8g — Puebla (@FGR_Pue) December 21, 2025

Te recomendamos: