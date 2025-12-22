San Pedro Cholula lleva posadas tradicionales a juntas auxiliares

Con el objetivo de promover la sana convivencia, el desarrollo familiar y el fortalecimiento del tejido social, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, en coordinación con el DIF Municipal, presidido por la Mtra. Lupita Fernández, continúa llevando posadas tradicionales a las juntas auxiliares del municipio.

En este marco, la magia de la Navidad llegó a las juntas auxiliares de Santa Bárbara Almoloya, San Matías Cocoyotla, San Agustín Calvario, San Francisco Cuapa y San Cristóbal Tepontla, donde familias enteras disfrutaron de espectáculos de payasos y show de fuego, así como de la tradicional posada con aguinaldos, ponche y piñatas para las niñas y niños.

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, destacó que el organismo trabaja de manera permanente y coordinada con las juntas auxiliares para fomentar la sana convivencia y el bienestar familiar, acciones que se complementan con la obra pública y los servicios que la administración municipal lleva a cada rincón del municipio. Asimismo, agradeció la colaboración de los presidentes auxiliares y de las presidentas de los DIF auxiliares por sumarse a este esfuerzo conjunto.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández agradeció la participación de las y los asistentes y subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones: “Estamos muy contentos de regresar a las juntas auxiliares no solo con obras públicas, sino también con estas posadas que fortalecen la convivencia y nos permiten compartir momentos de alegría con las familias; seguiremos trabajando juntos, de manera cercana, para y por todas y todos”, expresó.

Finalmente, la alcaldesa informó que en los próximos días continuarán recorriendo las juntas auxiliares para la entrega de chamarras a personas adultas mayores, como parte del programa Abrigando Cholula; asimismo, anunció que en enero regresarán para apoyar a los Reyes Magos en la entrega de juguetes a las niñas y niños del municipio, reafirmando el compromiso de esta administración con un gobierno cercano, solidario y de puertas abiertas.

