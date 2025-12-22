Asesinan a un hombre y hieren a niña de 3 años en San Salvador El Verde

Un ataque armado dejó un saldo de un hombre muerto y una menor de edad herida en el municipio de San Salvador El Verde; hasta ahora se presume que se trató de un ataque directo.

La tarde de este domingo, al menos dos hombres arribaron hasta el fraccionamiento San José, en la comunidad de Analco de Ponciano Arriaga, donde interceptaron a su víctima.

Los agresores dispararon en diferentes ocasiones y después escaparon de la zona, por lo que vecinos de la población llamaron a emergencias para pedir auxilio.

Paramédicos y policías llegaron hasta el área, donde confirmaron que un hombre había sido asesinado, mientras que una menor de solo 3 años de edad fue herida de manera colateral, por lo que recibió atención prehospitalaria.

La zona pueda a resguardo por la policía y se iniciaron las investigaciones de ley para esclarecer el móvil de este crimen; mientras que, se presume, podría haberse tratado de un ataque directo.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad del hoy occiso, y aunque se presume que la menor lesionada estaba en compañía de la víctima fatal, se espera que las autoridades confirmen más adelante como ocurrieron los hechos.

