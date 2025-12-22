Fin de semana marcado por accidentes viales en Puebla

Durante el fin de semana en Puebla, una serie de accidentes viales dejó un saldo preocupante de heridos, víctimas mortales y daños materiales. Aquí hacemos un breve recuento de las afectaciones del sábado y el domingo.

La mañana del sábado, tras un accidente automovilístico, un conductor sobrevivió de milagro, luego de que un automóvil tipo Vento saliera volando de un puente en la Calzada Zaragoza.

El percance ocurrió cuando el conductor intentó subir el puente y perdió el control del vehículo, lo que provocó que la unidad saliera proyectada y volcara hacia la lateral, generando intenso tráfico en la zona. De manera preliminar, se señaló que el conductor presuntamente viajaba bajo los influjos del alcohol.

Durante la madrugada del domingo, la Vía Atlixcáyotl volvió a ser escenario de un aparatoso accidente, cuando un automóvil volcó y terminó completamente destrozado frente a la plaza Vía San Ángel.

El hecho se registró poco antes de las 04:00 horas, cuando un vehículo Renault color rojo, con placas TXG-4724, derrapó, volcó y quedó abandonado. El conductor no permaneció en el sitio para responder por los daños. Los primeros reportes indicaron que perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad, terminando a un costado del camellón central con la unidad severamente dañada. De manera fortuita, no se reportaron víctimas.

Otro accidente se presentó sobre la carretera federal Amozoc–Acajete, a la altura de Tepatlaxco de Hidalgo, con sentido a Acajete, cuando un conductor, al viajar a exceso de velocidad, volcó su unidad, dejando cuantiosos daños materiales y al menos tres personas lesionadas. Personal de seguridad y emergencia acudió al lugar para brindar apoyo a los heridos.

Un choque sobre la carretera Chignahuapan–Zacatlán, en el que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular, dejó como saldo dos personas lesionadas, quienes quedaron tendidas sobre la carpeta asfáltica. En el sitio hubo presencia de paramédicos de la Cruz Roja, personal de una aseguradora y elementos de la Guardia Nacional, por lo que la circulación fue cerrada durante al menos dos horas.

Finalmente, una colisión frontal entre dos vehículos dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres lesionadas, a la altura del kilómetro 090+300 de la autopista Amozoc–Perote. El hecho ocurrió tras una invasión de carril en sentido contrario.

Cuerpos de emergencia y el Escuadrón Nacional de Rescate, en coordinación con Protección Civil, realizaron labores de auxilio y rescate con equipo hidráulico para liberar a dos personas que quedaron atrapadas. La circulación permaneció cerrada durante al menos tres horas.

Te recomendamos: