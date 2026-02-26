Puebla celebra nombramiento cultural con concierto de gala

El Gobierno de la Ciudad llevó a cabo el Concierto de Gala de la Orquesta Filarmónica Angelopolitana (OFA) como parte del nombramiento de Puebla, Capital Americana de la Cultura 2026, con el objetivo de fortalecer e impulsar la vida artística y el patrimonio cultural de la capital.

Con este concierto, el Instituto de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) consolida uno de los proyectos culturales de mayor relevancia en los últimos años, cuyo objetivo es acercar las obras clásicas de la música para el disfrute de la ciudadanía y visitantes.

Con músicos profesionales y estudiantes destacados de origen poblano, 80 integrantes dirigidos por el maestro Carlos Eduardo Juárez López crean un ensamble único que proyecta culturalmente a nuestra ciudad. Durante este concierto, los asistentes pudieron escuchar y disfrutar de piezas musicales como Oh Fortuna de Orff, Hallelujah de Handel y el Huapango de Moncayo, por mencionar algunas.

Con estas acciones, la administración del alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso por impulsar una agenda de eventos culturales, posicionando a la capital como un referente, en beneficio de las y los poblanos.

