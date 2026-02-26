Congreso del Estado firma convenio con el TecNM de Texmelucan

El Congreso del Estado, a través del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la directora general del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Dulce María Reyes Quiroz, signaron un convenio de colaboración institucional.

La finalidad es establecer un marco integral de colaboración interinstitucional para implementar acciones de vinculación académica, fortalecer las competencias profesionales de las y los estudiantes, así como impulsar el emprendimiento comunitario.

Durante el acto protocolario, el diputado Pável Gaspar expresó su reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan y destacó que el acuerdo representa un paso significativo para fortalecer la formación académica y ampliar las oportunidades de las y los estudiantes.

“Este convenio tiene un sentido profundo: que la técnica tenga corazón y que la ley tenga rostro humano; que la colaboración sea operativa y se traduzca en proyectos que impacten la vida cotidiana”, señaló el legislador.

Asimismo, subrayó que este tipo de convenios constituyen una respuesta profundamente humana, ya que se apuesta a que el territorio produzca, a que el conocimiento se aplique y a que la innovación sirva para resolver las necesidades sociales.

En el evento se contó con la participación de la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura, así como de las legisladoras Ana Laura Gómez Ramírez y Guadalupe Yamak Taja, y del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

De igual manera, estuvo presente el secretario general del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera.

