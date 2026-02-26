Proponen programas de atención integral a víctimas de violencia en Puebla

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de promover la creación de programas de atención integral a víctimas y victimarios de violencia sexual, familiar y escolar, así como acoso, en coordinación con las autoridades educativas, conforme a lo dispuesto en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, la Ley de Víctimas del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables.

Además, el cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas para la detección, atención y prevención de las violencias contra las mujeres, garantizando su observancia en los servicios de salud.

La propuesta legislativa, presentada en sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde propone que cualquier expresión que descalifique, calumnie o denigre a una mujer o persona en ejercicio de sus funciones políticas, basándose en su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, esté incluida en la legislación.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer obligaciones concretas para autoridades estatales y municipales en materia de prevención, detección temprana, capacitación especializada, coordinación institucional y campañas informativas sobre el uso seguro de las tecnologías de la información.

Esta propuesta fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución.

En su momento, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el objetivo de precisar agravantes en casos de maltrato animal y, en específico, cuando el delito se cometa en presencia de una persona menor de edad y el sujeto activo tenga conocimiento de dicha circunstancia. De igual forma, imponer como medida de seguridad la prohibición temporal o definitiva para poseer, custodiar o ejercer actividades relacionadas con animales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias del responsable.

En tanto, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar las fracciones I del artículo 1086 y la I del 1087 del Código Civil en materia de copropiedad, con la finalidad de precisar que la toma de decisiones debe ser proporcional a las porciones que cada copropietario detente, eliminando cualquier ambigüedad interpretativa. De esta manera, se fortalece la equidad entre copropietarios, se reducen los márgenes de litigio y se brinda mayor certeza jurídica en la administración de bienes comunes.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Durante la sesión, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reconocer al “Ritual de Don Goyo”, celebrado el 12 de marzo en la comunidad de Santiago Xalitzintla del municipio de San Nicolás de los Ranchos, como una manifestación cultural representativa del Estado.

En el mismo sentido, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para declarar al municipio de Oriental como “Pueblo Ferrocarrilero del Estado de Puebla”.

Ambas propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, a fin de establecer el diseño normativo del régimen del servicio profesional de carrera de este sector.

-Iniciativa de la diputada Modesta Delgado Juárez para reformar el segundo párrafo y adicionar un tercer párrafo al artículo 42 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con la finalidad de señalar que las autorizaciones de uso y comercialización se realizarán, previo consentimiento libre e informado, con información suficiente, veraz y culturalmente adecuada velando, en todo momento, por el pleno respeto a sus derechos, dignidad e integridad y, salvo acuerdo en contrario, toda autorización será onerosa y temporal, e implicará una distribución justa y equitativa de beneficios.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para expedir la Ley de Fomento y Protección a la Cocina de Humo y Sabores Originarios del Estado de Puebla, a fin de garantizar el reconocimiento, dignificación y salvaguarda de la Cocina de Humo y los Sabores Originarios como elementos fundamentales del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades indígenas y rurales poblanas.

Las iniciativas antes mencionadas fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y a la Comisión de Cultura, respectivamente, para su análisis.

