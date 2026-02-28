Trasladan en ambulancia aérea a joven herido de Chiautla a Puebla

Un joven de 21 años fue trasladado de urgencia desde Chiautla de Tapia a la capital poblana a través de una ambulancia aérea, como resultado de la coordinación entre los Servicios de Salud del Estado, tras sufrir un accidente vial.

El paciente ingresó al Hospital Rural de Chiautla de Tapia con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico por un accidente en motocicleta.

Debido a la gravedad de su estado, se decidió su traslado inmediato al Hospital de Especialidades del ISSSTEP en la capital del estado, donde recibe atención médica especializada.

El traslado aéreo fue realizado por el personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de manera segura y con una duración aproximada de 30 minutos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso con la salud, al priorizar la atención médica de calidad y la coordinación para responder de manera eficaz ante situaciones de emergencias.

Te recomendamos: