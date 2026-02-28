Jim Carrey reaparece y desata comentarios por su cambio físico

El actor Jim Carrey reapareció públicamente en la 51.ª edición de los Premios César, donde recibió el César de Honor por su trayectoria. No obstante, más allá del reconocimiento, su imagen se volvió tema de conversación en las redes sociales.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Olympia de París, Francia, y representó una de las pocas apariciones del actor desde 2022, año en que anunció su retiro de la actuación. Su presencia generó expectativa entre seguidores y medios de comunicación.

El intérprete de “La máscara” lució una melena larga y más abundante de lo habitual, peinada de forma suelta, muy distinta al corte corto que mantuvo durante gran parte de su carrera. También vistió un esmoquin negro con camisa y pajarita del mismo tono.

Standing ovation aux César pour l'un des plus grands acteurs du monde, monsieur Jim Carrey 👏 pic.twitter.com/RozyekzjbV — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Te puede interesar: Denuncian a actor de “Volver al Futuro” por presunta agresión

Minutos después de su aparición, los usuarios de internet señalaron que su rostro se veía más redondeado y con mayor volumen, lo que desató especulaciones sobre si se había sometido a algún procedimiento estético o solo era una transformación física natural.

También surgieron teorías de conspiración que insinuaban, sin pruebas, que se trataba de un “doble” o incluso de un clon, versiones que se viralizaron rápidamente. Mientras que otros atribuyeron la diferencia en su rostro a un posible aumento de peso.

Durante su discurso, el actor recordó sus raíces francesas y mencionó que su tatarabuelo, Marc François Carrey, emigró de Francia a Canadá, lo que dio un sentido simbólico al reconocimiento recibido. También dedicó palabras a su padre, Percy Joseph Carrey.

Jim Carrey made a rare appeaerance to receive his Honorary César Award in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/vfEYti5nys — Complex Pop Culture (@ComplexPop) February 27, 2026

Te recomendamos: