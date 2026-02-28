FGR entrega cuerpo de “El Mencho” a sus familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares tras concluir los procedimientos legales y confirmar el parentesco mediante pruebas genéticas.

Este sábado 28 de febrero, una carroza salió del Centro Federal Pericial de la FGR con los restos del narcotraficante. De acuerdo con algunos reportes, fueron dos vehículos funerarios los que abandonaron las instalaciones.

La dependencia señaló que solicitó estudios de ADN para acreditar los lazos sanguíneos entre la persona que reclamó el cuerpo y el exlíder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del protocolo establecido.

De manera extraoficial, se presume que en una de las carrozas también fueron trasladados los restos de otro presunto integrante del CJNG, abatido durante el operativo militar del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Hasta el momento, se desconoce el destino final de los restos y el lugar donde se realizarán los servicios fúnebres. Asimismo, las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de seguridad en torno al traslado.

