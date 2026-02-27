EU ofrece 10 mdd por hermanos del Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de hasta cinco millones de dólares por cada uno de los hermanos René y Alfonso Arzate-García, señalados como operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el Departamento de Estado, ambos han controlado durante más de 15 años un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Pese a disputas internas y externas, mantienen el control de esa ruta.

La dependencia subrayó que su papel es clave para sostener las operaciones del cártel. Recordó además que EU declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva y designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

Los hermanos Arzate-García fueron acusados en 2014 ante un tribunal del sur de California y, en 2023, recibieron sanciones del Departamento del Tesoro. Asimismo, las utoridades estadounidenses los consideran como “muy violentos”.

El anuncio se da en un contexto de tensión dentro del narcotráfico mexicano, tras el captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

