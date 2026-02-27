TOTO, Ozuna, Calvin Harris y más; revelan cartelera de la Feria de Puebla

El legendario grupo TOTO abrirá el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026, además se presentarán Ozuna, Calvin Harris, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó entre otros artistas nacionales e internacionales del 23 de abril al 10 de mayo.
La tarde de este jueves, el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó la cartelera oficial del Teatro del Pueblo y el Palenque, pero recalcó que el propósito de la Feria es compartir y unir a la sociedad, además que se buscó dar un giro en los Pabellones para que los asistentes no solo disfruten de los conciertos y espectáculos.
El gobernador indicó que el costo del boleto para el acceso a la Feria de Puebla 2026 se mantendrá en 50 pesos, con lo cual los asistentes pueden acceder a los conciertos del Teatro del Pueblo
Asimismo, adelantó que el DIF de Puebla promoverá traslado gratuito a grupos vulnerables de distintas regiones de la entidad para que disfruten de la Feria.
También enfatizó que junto con autoridades federales y municipales se dedicarán a cuidar a los visitantes nacionales y extranjeros, tal y como ocurrió el año pasado cuando no se registrarnos mayores incidencias.
Confió que con la implementación del binomio tierra-aire, con caballería, el sistema antibombas y todos los equipos especializados para garantizar que todos puedan disfrutar la Feria.
Alejandro Armenta destacó que este año la Feria contará con un Pabellón Ganadero y un Pabellón Tecnológico donde se mostrarán parte de los trabajos del diseño del auto eléctrico Olinia.
La cartelera para el Teatro del Pueblo es:
Abril
- 23 TOTO
- 24 Morat
- 25 Panteón Rococó
- 26 La Arrolladora Banda El Limón
- 27 Kevin Roldán
- 28 Lucha Libre
- 29 Matute
- 30 Alemán
Mayo
- 1 Pesado
- 2 Ozuna
- 3 Water Castle presenta Calvin Harris
- 4 Alameños de la Sierra
- 5 Los Tigres del Norte
- 6 Guerra de Sonoras
- 7 Camila
- 8 Cuisillos
- 9 Belinda
- 10 Cristian Castro
Mientras que en Palenque se presentarán:
Abril
- 23 El Recodo
- 24 y 25 Alejandro Fernández
- 26 María José
- 27 K-Paz de la Sierra & Banda Rancho Viejo
- 28 Artista Sorpresa
- 29 Yuridia
- 30 Emmanuel & Mijares
Mayo
- 1 Banda MS
- 2 Daniel Boaventura
- 3 Jorge Medina & Josi Cuen
- 4 La Adictiva
- 5 Artista Sorpresa
- 6 Grupo Firme
- 8 y 9 Carín León
- 10 JNS, Magneto, OV7 y Kabah