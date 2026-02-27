Fuerte incendio alarma a vecinos en terreno de colonia Bugambilias

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil estatal y municipal se registró la tarde de este jueves tras un incendio en la colonia Bugambilias, hecho que alertó a vecinos de la zona.

El siniestro, visible a varios kilómetros de distancia, ocurrió en el interior de un terreno baldío ubicado en la calle Lirios número 5916, sin que hasta el momento se conozcan las causas que lo originaron.

Habitantes del lugar señalaron que alrededor de las 18:20 horas comenzaron a salir fuertes llamas del predio, las cuales se expandieron debido a la combustión de llantas que se encontraban en el interior.

La intensidad del fuego provocó que vecinos realizaran el llamado a las autoridades y, en un inicio, intentaran sofocar el incendio con los medios a su alcance.

Minutos después arribaron bomberos y personal de seguridad para llevar a cabo las labores correspondientes y controlar las llamas.

La situación obligó a algunos vecinos a salir de sus viviendas para evitar riesgos, aunque se reportó saldo blanco tras el incidente.

En el sitio, elementos de seguridad continúan con trabajos para sofocar por completo el incendio y enfriar la zona, con el objetivo de evitar que el fuego se reactive. Las autoridades ya investigan las causas del siniestro.

