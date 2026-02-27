Diputada propone reforma para proteger a niñez de violencias digitales en Puebla

Ante los nuevos desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la protección en el entorno digital.

La propuesta incorpora medidas en materia de verificación de edad, prevención de violencias digitales y lineamientos para un “entorno digital seguro por defecto”, así como acciones coordinadas con el sector salud para atender posibles afectaciones derivadas del uso problemático de plataformas digitales.

“La vida de nuestras niñas y niños también transcurre en el entorno digital. Cuando el entorno cambia, el Estado debe actualizar su protección”, afirmó la legisladora.

La iniciativa plantea que la verificación de edad no se limite a la autodeclaración y que se promuevan mecanismos proporcionales y respetuosos de la privacidad. Además, busca identificar y mitigar funciones de diseño que fomentan el uso compulsivo, como la reproducción automática o el desplazamiento infinito.

Soledad Amieva subrayó que la reforma no pretende censurar ni evitar el uso de la tecnología, sino asumir una responsabilidad pública frente a los riesgos que pueden impactar en el bienestar emocional y la salud mental de la niñez.

“No basta con reconocer derechos digitales; debemos volverlos efectivos y preventivos”, señaló.

Con esta iniciativa, Marisol Amieva reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y la construcción de entornos más seguros, transparentes y humanos.

