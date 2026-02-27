CIRT reconoce labor de autoridades tras operativo contra “El Mencho”

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) emitió un comunicado en el que expresa su reconocimiento a las autoridades federales por las acciones realizadas el pasado domingo para salvaguardar la integridad de la población y garantizar condiciones de seguridad en diversas regiones del país, tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En el texto, la industria destaca la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad: “La Industria de la Radio y la Televisión expresa su reconocimiento a la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como a su Gabinete de Seguridad […] por las acciones realizadas el pasado domingo para salvaguardar la integridad de la población y garantizar condiciones de seguridad en diversas regiones del país”.

El comunicado señala que “los hechos derivados del operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, constituyeron una acción coordinada entre el Ejército y la Fuerza Aérea, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, como parte de las estrategias implementadas para preservar el orden y la seguridad nacional“.

📢La Industria de la Radio y la Televisión reconoce la labor de las autoridades federales y reafirma su compromiso con la unidad nacional. pic.twitter.com/7jlvNc8Zyz — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) February 24, 2026

Agregó que “los acontecimientos recientes pusieron de manifiesto la importancia de la actuación oportuna de las instituciones encargadas de la seguridad nacional”.

Destacó que la intervención oportuna de las instituciones permitió brindar certidumbre a las familias mexicanas y mantener la estabilidad en momentos que exigían respuesta inmediata.

La cámara subrayó que, como ha ocurrido a lo largo de la historia, la radio y la televisión mexicanas acompañaron a la ciudadanía informando con responsabilidad, veracidad y oportunidad.

Reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la difusión de información verificada y fortalecer los canales de comunicación que contribuyan a la tranquilidad y bienestar de los mexicanos.

“La radio y la televisión de México seguirán siendo un puente de confianza entre instituciones y ciudadanía, y un espacio de unidad en los momentos que más lo requieren”.

