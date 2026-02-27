Localizan en Villa Frontera a menor reportada como desaparecida en Amozoc

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc implementaron un operativo de búsqueda que permitió la localización y rescate oportuno de una menor de edad.

De acuerdo con el reporte del padre, la menor salió del municipio de Amozoc y, tras labores de colaboración y búsqueda, así como el análisis de mensajes recuperados del perfil de la joven, se obtuvieron indicios sobre sus intenciones de escape y su posible ubicación.

La menor fue localizada en la colonia Villa Frontera, en el municipio de Puebla.

La adolescente fue resguardada conforme a los protocolos establecidos y posteriormente entregada a su padre. Hasta el momento no se han proporcionado más datos sobre posibles personas detenidas.

