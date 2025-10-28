Bloquean la Puebla-Orizaba por presunto secuestro de mujer en Los Reyes de Juárez

El presunto secuestro de una mujer originaria de Los Reyes de Juárez registrado al mediodía de este lunes provocó el bloqueo de la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo. Familiares y vecinos exigieron la intervención inmediata de las autoridades para su localización.

El cierre se presenta a la altura del kilómetro 67, en ambos sentidos, donde los familiares de María Márquez piden apoyo a las autoridades para encontrarla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido privada de la libertad alrededor de las 12:40 horas, en el Callejón de los Márquez, entre las calles Hidalgo y Justo Sierra, en Los Reyes de Juárez.

Testigos señalaron que una camioneta tipo Windstar color gris se la llevó por la fuerza.

A pesar de que los familiares acudieron a las autoridades municipales para pedir ayuda, no obtuvieron respuesta inmediata, por lo que alrededor de las 18:00 horas, decidieron bloquear la autopista como una medida de presión para exigir su búsqueda.

En redes sociales, los allegados a la víctima han convocado a la población a sumarse al cierre para que el caso sea atendido por las instancias correspondientes. Mientras tanto, el esposo y los hijos de María Márquez pidieron a quienes se la llevaron que no le hagan daño y la regresen con bien.

Hasta el momento, la vialidad permanece cerrada en ambos sentidos, lo que ha generado filas kilométricas y afectaciones severas al tránsito con dirección tanto a Puebla capital como a Orizaba. Se exhorta a los automovilistas a utilizar vías alternas.

