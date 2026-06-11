Abandonan cadáver con signos de violencia en terrenos de cultivo de San Miguel Canoa

El cuerpo de un hombre con evidentes huellas de violencia fue localizado la mañana de este miércoles en una zona de cultivos de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, al norte del municipio de Puebla, hecho que provocó la movilización de corporaciones policiales y personal ministerial.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que transitaba por un camino cercano a terrenos agrícolas observó la presencia de un cuerpo abandonado junto a la calle Las Flores, por lo que de inmediato solicitó la intervención de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar el área para evitar la alteración de posibles indicios. Las primeras observaciones permitieron establecer que la víctima era un hombre de entre 30 y 35 años de edad que presentaba diversas lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

#Nacional 🚨 Con múltiples golpes en el rostro y cuerpo fue como se localizó esta mañana el cadáver de un hombre en campos de cultivo de San Miguel Canoa. La FGE ha concluido el levantamiento del cadáver para investigar la identidad de la víctima.



Vía: @_jesuszav pic.twitter.com/g4onipk2nI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 10, 2026

Las investigaciones preliminares apuntan a que el cadáver habría sido trasladado hasta ese punto y posteriormente abandonado por personas desconocidas, quienes lograron retirarse antes de la llegada de las autoridades. Debido a ello, una de las principales líneas de investigación se centra en determinar el lugar donde ocurrió la agresión y la forma en que el cuerpo fue llevado a la zona.

La víctima vestía ropa deportiva en tonos oscuros y hasta el cierre de esta edición permanecía sin identificar.

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se espera que las pruebas periciales contribuyan a establecer su identidad y las causas precisas de su muerte.

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