Asesinan a hombre en vía pública de Moyotzingo

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en calles de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. El crimen provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia durante este miércoles.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Aquiles Serdán, donde habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Minutos después, elementos policiacos y paramédicos arribaron al sitio para verificar el reporte.

Al llegar, localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública con visibles heridas y rodeado de sangre. Tras una valoración médica, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que los uniformados procedieron a resguardar el área para preservar posibles evidencias.

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De acuerdo con los primeros indicios recabados por las autoridades, la agresión habría sido perpetrada por sujetos armados que escaparon tras concretar el ataque. Las líneas iniciales de investigación apuntan a que la víctima habría sido blanco específico de sus agresores.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver. Hasta el cierre de esta edición, el hombre permanecía sin identificar y no se habían reportado personas detenidas relacionadas con este homicidio.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y determinar la identidad de los responsables.

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