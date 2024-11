SEDIF resguarda a niña de 7 años tras ser víctima de violación

La niña de 7 años, quien fue víctima de violación y era buscada por su abuela Felisa Ángeles Torres, se encuentra bien y en resguardo del DIF estatal, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que su protección no podía garantizarse con sus familiares.



A través de su área de comunicación social, el órgano de procuración y justicia informó que emitió una constancia el 7 de noviembre para informarle a la abuela de la niña que la pequeña se quedaría en la Casa de la Niñez.



Lo anterior, ya que consideró que la abuela no era apta para su cuidado. Felisa relató a las autoridades que la menor era víctima de agresiones sexuales y aunque se hizo cargo de ella por un tiempo, la dejó en resguardo de la madre de la niña, quien fue señalada en la denuncia que hizo. Durante ese periodo, la menor volvió a ser víctima de un delito.



El miércoles 14 de noviembre, Felisa acusó que era víctima de violencia institucional, debido a que cuando se quedaron con la pequeña no le dieron ningún documento ni explicación sobre la decisión, y por una semana desconoció el lugar donde se encontraba la menor.



Además, afirmó que el personal de la FGE la agredió verbalmente y quiso golpearla cuando se quedaron con la menor se quedó en su resguardo.



En respuesta, el fiscal Gilberto Higuera Bernal recordó que hay instrumentos normativos que regulan la actuación del personal en estos casos.



“Cualquier procedimiento que se haya realizado, deberá ajustarse a ello“, asentó.

Editor: Guillermo Leal

