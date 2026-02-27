Puebla recibe cuerpo del sargento Vázquez, caído en operativo contra “El Mencho”

Después del operativo ejecutado el 22 de febrero donde se tenía como objetivo la detención de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, quien murió en el proceso, los restos del Sargento Segundo Juan Vázquez regresaron a tierras poblanas para ser sepultado en su natal Jopala.

La noche del miércoles habría sido cuando los restos de Juan Vázquez arribaron acompañados de sus propios compañeros de la Guardia Nacional al Norte de la entidad poblana.

Jopala le vio nacer y le recibió con aplausos y porras tras haber dado su vida en cumplimiento de su deber.

El féretro del agente federal fue acompañado de una bandera, como símbolo del honor que merecía el occiso.

Juan Vázquez fue uno de los agentes de la GN que cayeron durante el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, mismo que tuvo como resultado la captura de “El Mencho”, quien murió poco después por las heridas que le provocó el enfrentamiento contra los uniformados.

Luego de su deceso, autoridades y ciudadanos dieron un reconocimiento público a las víctimas que dieron su vida por la custodia del país.

Una vez que el cuerpo del sargento llegó a Puebla, sus familiares, amigos y vecinos se reunieron para llevarlo de vuelta a casa, donde se le veló y dio homenaje por su gallardía y entrega.

