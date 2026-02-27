Ejecutan a dos hombres en puntos distintos de Chietla en menos de seis horas

Dos casos de homicidios violentos fueron perpetrados en menos de seis horas en el municipio de Chietla, dejando como víctimas a dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en plena vía pública, dando inicio a investigaciones ministeriales.

El primer caso fue el reportado en la calle del Niño Perdido, donde ciudadanos trotaron el hallazgo de un cadáver envuelto en plástico de color verde y con un mensaje amenazante.

Agentes de la Policía Municipal llegaron hasta la escena del crimen donde confirmaron que dentro del plástico yacía el cuerpo de un hombre con aparentes huellas de haber sido ultimado a disparos.

El masculino tenía consigo un letrero con un mensaje de índole delictivo, por lo que este caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la unidad de investigación de homicidios dolosos.

Sólo cuatro horas más tarde, las autoridades recibieron reporte de un segundo hecho delictivo; el cuerpo de un hombre fue encontrado cerca de su motocicleta en un camino de terracería de San Isidro el Organal, Chietla, donde se confirmó que quedó tengo tras recibir al menos seis impactos de bala.

Hasta la escena del crimen asistió Mayra V., madre del occiso, quien lo identificó como Cristopher C., de 22 años de edad.

El cuerpo de la víctima fue llevado a un anfiteatro donde se sometió a investigación; ya se indaga sobre el móvil de este crimen.

Ambos casos fueron incorporados a diferentes carpetas de investigación para conocer más detalles de la mecánica de los mismos y conocer la identidad de los responsables.

