Israel ha asesinado al menos a 400 palestinos desde “alto al fuego”

Al menos 401 personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde la entrada en vigor del “alto el fuego” hace más de dos meses, según informó este sábado el ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.

El boletín diario detalla que los hospitales recibieron los cuerpos de trece fallecidos durante el viernes, seis de ellos asesinados y siete recuperados de entre los escombros.

El total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entró en vigor el pasado 10 de octubre asciende a mil 108, según las mismas fuentes. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, se contabiliza un total de 70 mil 925 palestinos muertos.

Israel mantiene el control del 54% del territorio gazatí, con sus tropas desplegadas en la denominada ‘línea amarilla’, desde donde realizan disparos casi a diario contra palestinos que, según el ejército israelí, se acercan demasiado. Gran parte de la población desconoce los límites exactos de la línea imaginaria, y se aproxima a esta frontera intentando regresar a sus hogares o en busca de alimento.

Cerca de 12.000 trabajadores y trabajadoras palestinas de UNRWA siguen prestando ayuda vital en #Gaza a toda una población. Su labor salva vidas cada día. Apóyalos en https://t.co/jMonW8szym pic.twitter.com/CGw11avuqy — UNRWA.es (@UNRWAes) December 19, 2025

Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí han recuperado 641 cuerpos sin vida entre los escombros de una Franja devastada, donde más del 80% de los edificios han sido destruidos o dañados. Las autoridades palestinas insisten en que miles de cuerpos permanecen atrapados bajo las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas debido a la escasez de maquinaria pesada y combustible.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió este viernes, cuando un ataque israelí contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en el barrio de Al Tufah, al este de la ciudad de Gaza, dejó cinco palestinos muertos, la mayoría niños. El ejército de Israel catalogó a los niños ejecutados como “sospechosos”.

Hamás denunció el ataque como “un crimen brutal cometido contra civiles inocentes y una flagrante y reiterada violación del acuerdo de alto el fuego”.

