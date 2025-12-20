Tren de pasajeros arrolla y mata a siete elefantes en India

Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado de Assam, en el noreste de India. El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en una zona boscosa.

Según informó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, el conductor del Rajdhani Express avistó la manada, compuesta por aproximadamente 100 elefantes, y activó los frenos de emergencia, pero no pudo evitar el impacto.

El jefe del gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, confirmó en la red social X la muerte de “tres adultos y cuatro crías” y expresó su profunda tristeza por el suceso. Ordenó al Departamento Forestal que inicie una investigación detallada y adopte medidas para reforzar la seguridad en los corredores de fauna, “especialmente durante las temporadas de baja visibilidad”.

🇮🇳 | Siete elefantes mueren en un accidente de tren en India.



Un tren de pasajeros se estrelló contra una manada de elefantes en el noreste de la India, causando la muerte de siete animales en el acto, informaron las autoridades. pic.twitter.com/WkoTZzALBN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 20, 2025

El choque provocó que la locomotora y cinco vagones descarrilaran; no se reportaron víctimas humanas entre los 650 pasajeros.

Aunque las vías son frecuentadas por elefantes, la empresa ferroviaria señaló que el lugar del impacto no era un corredor designado para estos animales. Las autoridades han implementado restricciones de velocidad en ciertas zonas para proteger a la fauna, pero este accidente ocurrió fuera de esos tramos.

El estado de Assam alberga una de las concentraciones más altas de elefantes asiáticos en India, con una población estimada de 4 mil a 7 mil ejemplares en estado salvaje. La deforestación y la expansión humana reducen su hábitat, obligándolos a aventurarse más lejos en busca de alimento.

