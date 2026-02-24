Controlan dos incendios forestales en Libres y San Pedro Cholula

Derivado de la coordinación interinstitucional y al trabajo oportuno, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró el control y extinción de dos incendios forestales registrados en la entidad.

En una primera intervención, en el paraje La Curva del Piñón ubicado en el municipio de Libres, la Policía Estatal Forestal, con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Policía municipal, Protección Civil municipal y voluntarios, sofocó el fuego registrado por la quema de matorrales y hierba.

La segunda acción se realizó en el Cerro de Zapotecas, situado en el municipio de San Pedro Cholula, donde los elementos estales controlaron la expansión de un incendio de pastizal.

En ambos casos, se desarrollaron labores estratégicas para evitar la propagación del fuego, verificar áreas afectadas y salvaguardar a la población.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, implementa acciones contundentes para prevenir y atender cualquier situación que atente contra el patrimonio natural de Puebla.

Te recomendamos: