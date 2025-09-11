Armenta invita a migrantes a invertir en Capital de la Tecnología

El gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado directo a los migrantes poblanos en Estados Unidos para invertir en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en San José Chiapa. Durante su mensaje, el mandatario estatal afirmó que “este es un territorio de ustedes, que hace años les fue arrebatado”, enfatizando que esta iniciativa busca devolver al pueblo lo robado.

Bajo el compromiso de lograr justicia social, Armenta detalló que los paisanos que decidan invertir contarán con oportunidades de desarrollo concretas, incluyendo acceso a tierra, incentivos fiscales y deducibilidad al 100 por ciento en sus inversiones. “Es hora de invertir en el mejor lugar”, subrayó el gobernador durante la convocatoria.

El proyecto se enmarca dentro del Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Armenta recordó que durante sus visitas a Estados Unidos, los migrantes le solicitaron ser considerados como actores económicos en Puebla, más allá de su papel como proveedores de remesas.

La infraestructura del polo incluirá vías férreas con el futuro tren de pasajeros que conectará Ciudad de México con Puebla y Veracruz, una inversión de 600 millones de pesos para garantizar suministro eléctrico para los próximos 50 años, y la participación de universidades y tecnológicos.

El gobierno estatal ofrece respaldo a través de las Casas de Representación “Por Amor a Puebla” establecidas en Nueva York; Passaic, New Jersey; Los Ángeles, California, y próximamente en Chicago, Illinois.

