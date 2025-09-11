Baja 24.18% los delitos durante agosto en San Pedro Cholula

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) registró una disminución del 24.18% en la incidencia delictiva durante agosto de 2025 en comparación con el mes anterior. Esta reducción responde al refuerzo de estrategias operativas implementadas por instrucción de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, quien promovió la coordinación con corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla, agosto se convirtió en el mes con menor número de carpetas de investigación iniciadas en lo que va del año. Las reducciones más significativas se observaron en robo a negocio (-71.43%), fraude (-43.75%), robo total (-42.86%) y robo de autopartes (-36.36%). Además, la violencia familiar disminuyó un 5.56%.

Durante agosto, la SSC Cholula atendió 916 llamadas de emergencia y realizó más de 125 operativos preventivos que resultaron en la detención de 67 personas, incluyendo dos por delitos contra la salud y una puesta a disposición de la Fiscalía General de la República por portación ilegal de arma de fuego.

En materia de prevención, 465 niños participaron en cursos de verano sobre prevención del delito y educación vial, mientras que 127 comerciantes de mercados y tianguis se integraron a Comités Vigilantes. La Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas brindó 45 atenciones a víctimas, 5 orientaciones psicológicas y 5 acompañamientos.

La estrategia de seguridad continuará fortaleciéndose mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, en alineación con las políticas del gobernador Alejandro Armenta para garantizar la paz en el municipio.

