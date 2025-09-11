Víctor García y La Apuesta animan la Gran Feria de Cholula

La Plaza de la Concordia se convirtió en el epicentro de la fiesta popular durante la Gran Feria de Cholula 2025, donde miles de asistentes disfrutaron de una noche especial con las presentaciones de Víctor García, La Apuesta, Los Giles, Blanco y Negro y Grupo Trex.

Las agrupaciones hicieron cantar, bailar y vibrar al público que coreó sus éxitos en un ambiente festivo.

El evento forma parte de las celebraciones previas al 16 de septiembre, que incluirá el tradicional desfile de Independencia. La presidenta municipal Tonantzin Fernández reconoció la participación masiva de cholultecas y visitantes, e invitó a continuar disfrutando de los atractivos de la feria, incluyendo el Corredor de Pueblos Mágicos, el Corredor Gastronómico y los espacios dedicados a artesanos y comerciantes locales.

La Gran Feria de Cholula 2025 se consolida como un encuentro de cultura, turismo y tradición que ofrece a las familias un ambiente seguro con música, color y experiencias únicas. La cartelera artística continúa con sorpresas para los próximos días de la celebración.

