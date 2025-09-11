Atlixco lanza Festival Internacional Valle de Catrinas 2025

Atlixco reafirma su título de Capital del Día de Muertos con el lanzamiento del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, que se realizará del 3 de octubre al 9 de noviembre y espera más de 815 mil visitantes.

Se elaboran 22 catrinas monumentales creadas por 17 artistas locales; 14 se quedarán en Atlixco y 8 viajarán a Puebla, Guanajuato y al extranjero.

Las piezas homenajearán oficios tradicionales, fortaleciendo la identidad cultural mexicana y la proyección internacional del festival; haciendo de Atlixco el destino para vivir la celebración del Día de Muertos en México.

