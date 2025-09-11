Pese a lluvia, prevén radiación UV extrema para esta tarde en Puebla

La Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil emitió un pronóstico meteorológico que indica condiciones de tiempo parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde-noche. Se estima una acumulación de precipitación entre 0 a 5 mm alrededor de las 17:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán con una máxima de 24°C y mínima de 14°C, registrando condiciones relativamente frescas para la temporada. Sin embargo, las autoridades alertan sobre un índice de radiación ultravioleta en nivel extremo, recomendando a la población evitar la exposición prolongada al sol y proteger la piel con bloqueador solar, gorra o sombrero.

A pesar de las condiciones lluviosas pronosticadas, la calidad del aire se reporta como buena, lo que permite el desarrollo de actividades al aire libre sin riesgos para la salud. Las recomendaciones de protección civil incluyen portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas con encharcamientos, mantenerse alejado de árboles durante tormentas eléctricas y seguir los avisos oficiales.

Para reportes o emergencias, las autoridades ponen a disposición los números 072 y 911, recordando a la ciudadanía que su seguridad es prioridad durante estos fenómenos meteorológicos.

Te recomendamos: