Puebla capital implementa operativo contra pirotecnia en Fiestas Patrias

El gobierno municipal de Pepe Chedraui Budib, en coordinación con autoridades estatales y federales, implementó un operativo especial para prevenir incidentes relacionados con el uso de pólvora durante las Fiestas Patrias. La Secretaría General de Gobierno realizará recorridos aleatorios en mercados municipales junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para inhibir la venta de pirotecnia.

Como parte de las acciones preventivas, se ejecutarán operativos en vía pública, específicamente en el Centro Histórico, para verificar que no se comercialice esta mercancía. La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, reforzó las medidas de seguridad para proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

En apego a la normatividad vigente, el manejo, almacenamiento, transporte y comercialización de pirotecnia está regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Solo las personas físicas o morales con permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pueden hacer uso de estos materiales.

El uso indebido de explosivos o artefactos pirotécnicos puede derivar en sanciones que incluyen multas desde $542.85 hasta $6,514.20 pesos, arrestos de hasta 36 horas y trabajos comunitarios, según lo establecido en el Código Reglamentario Municipal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de Protección Civil, brinda capacitación a presidentes de las 17 juntas auxiliares sobre medidas de prevención, con la participación de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional expertos en materiales explosivos. El gobierno municipal hace un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, evitando el uso de pirotecnia y privilegiando la convivencia familiar.

