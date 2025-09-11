Bacheo en Puebla beneficia al transporte mercantil

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, continúa ejecutando la Campaña Capitalina Bacheando Puebla con enfoque en mejorar la movilidad y seguridad vial para el transporte público mercantil.

La estrategia prioriza las vialidades utilizadas por vehículos de carga y servicios comerciales, garantizando condiciones óptimas para el traslado eficiente y seguro de mercancías.

Este jueves las cuadrillas de bacheo trabajarán en múltiples arterias estratégicas, incluyendo el Fraccionamiento Valle del Ángel, Calle 13 Poniente, Calle 17 Sur y Calle 7 Sur. La intervención abarcará también Diagonal Defensores de la República, Avenida Ayuntamiento, Calle 43 Norte, Calle 27 Sur y Calle 3 Norte.

Completan la jornada de mantenimiento correctivo la Calle 8 Poniente, Diagonal 16 A Sur, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Anturios y Calle Miguel de la Madrid. La rehabilitación continuará en Calle 32 Norte BIS, Calle 15 Oriente, Calle 8 Sur, Diagonal 18 Sur, Calle Campos Elíseos, Bulevar Vicente Suárez, Avenida Granada y Calle Paseo Norte.

