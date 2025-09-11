Sí habrá clases en Puebla el lunes 15 de septiembre: SEP

Ante la duda de padres, madres y estudiantes acerca de si habría un “megapuente” debido a las Fiestas Patrias, las autoridades educativas de Puebla aclararon que sí habrá actividades este lunes 15 de septiembre en todos los planteles educativos del estado, tanto públicos como privados.

En un comunicado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla se aclaró que los alumnos deberán asistir a las aulas en medio de las festividades nacionales.

El calendario de la semana patria no se olvida del martes 16 de septiembre, cuando todas las escuelas suspenderán labores para que la comunidad educativa pueda conmemorar en familia el Día de la Independencia de México. Las actividades se reanudarán el miércoles 17.

“La Secretaría de Educación Pública instruye a directivos, docentes, estudiantes y exhorta a los padres de familia a atender estas disposiciones y a participar con responsabilidad y respeto en las celebraciones patrias que enaltecen la identidad nacional”, se lee en la comunicación oficial.

Este anuncio se dio bajo la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, en concordancia con el gobernador Alejandro Armenta.

Te recomendamos: