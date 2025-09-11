No hay registro de poblanos heridos por explosión de pipa en CDMX

Hasta ahora, la Secretaría de Salud de Puebla no tiene registro de personas originarias del estado que hayan resultado lesionadas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

El titular de la dependencia, Carlos Alberto Olivier Pacheco, informó que en la lista de heridos por el siniestro ocurrido la tarde del miércoles no hay poblanas o poblanos.

Asimismo, indicó que hasta ahora no se ha solicitado el apoyo del gobierno de la Ciudad de México para el traslado y atención de pacientes en hospitales poblanos.

Por el momento, dijo las víctimas del incidente están siendo atendidas en nosocomios de la Ciudad de México.

De acuerdo con el último reporte la explosión de una pipa de gas LP dejó un saldo de seis personas fallecidas y 90 personas heridas.

